Премьер Израиля заявил о «содержательной и глубокой» встрече с Путиным
22 октября 202120:20
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет оценил встречу с президентом РФ Владимир Путиным, которая прошла в Сочи, назвав ее «великолепной». Об этом он заявил в Facebook.
По мнению Беннета, лидеры смогли провести «глубокие и содержательные» переговоры. Встреча продолжалась около пяти часов.
Премьер также напомнил, что Россия является «важным игроком» в Ближневосточном регионе.
Беннет с 13 июня стал премьером. Предыдущем главой кабмина был Биньямин Нетаньяху.
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22 октября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru