Премьер Израиля заявил о «содержательной и глубокой» встрече с Путиным

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет оценил встречу с президентом РФ Владимир Путиным, которая прошла в Сочи, назвав ее «великолепной». Об этом он заявил в Facebook.

По мнению Беннета, лидеры смогли провести «глубокие и содержательные» переговоры. Встреча продолжалась около пяти часов.

Премьер также напомнил, что Россия является «важным игроком» в Ближневосточном регионе.

Беннет с 13 июня стал премьером. Предыдущем главой кабмина был Биньямин Нетаньяху.

