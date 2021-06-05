Представитель Госдепартамента посетит Грузию, Азербайджан и Армению

Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер посетит Азербайджан, Армению и Грузию, сообщается на официальном сайте Госдепартамента.

Целью поездки, которая состоится 6-13 июня, станет в том числе выражение Вашингтоном «поддержки демократическому и экономическому развитию» указанных стран.

В ходе визита в Грузию Рикер встретится с лидерами правительства, оппозиции и гражданского общества.

В Азербайджане и Армении и.о. помощника госсекретаря проведет ряд встреч с представителями правительства, гражданского общества и бизнеса. Планируется, что Рикер обсудит вопросы, связанные с конфликтом в Нагорном Карабахе.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:АрменияАзербайджанГрузияГосдеп США
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры