Представитель Госдепартамента посетит Грузию, Азербайджан и Армению
Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер посетит Азербайджан, Армению и Грузию, сообщается на официальном сайте Госдепартамента.
Целью поездки, которая состоится 6-13 июня, станет в том числе выражение Вашингтоном «поддержки демократическому и экономическому развитию» указанных стран.
В ходе визита в Грузию Рикер встретится с лидерами правительства, оппозиции и гражданского общества.
В Азербайджане и Армении и.о. помощника госсекретаря проведет ряд встреч с представителями правительства, гражданского общества и бизнеса. Планируется, что Рикер обсудит вопросы, связанные с конфликтом в Нагорном Карабахе.
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