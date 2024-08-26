Мосгордума пригласила китайских коллег на Международный муниципальный форум стран БРИКС
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников предложил китайским коллегам поучаствовать в Международном муниципальном форуме стран БРИКС, который пройдет в Москве 27-28 августа. Об этом Шапошников заявил на встрече с чрезвычайным и полномочным послом КНР в России Чжаном Ханьхуэйем.
«В этом году правительство Москвы в соответствии с планом мероприятий председательства БРИКС выступает основным организатором Международного муниципального форума стран БРИКС, который пройдет 27-28 августа в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр», – отметил Шапошников.
По его словам, Мосгордума предлагает создать парламентское движение столиц БРИКС, запуск которого планируется на площадке Международного муниципального форума в Москве.
В программу включено порядка 80 мероприятий, участниками которых станут более пяти тысяч российских и свыше одной тысячи иностранных представителей столичных и муниципальных органов управления стран БРИКС, а также российские законодатели и главы регионов.
Участники обсудят актуальные вопросы экономики, технологии, экологии, здравоохранения, культуры и образования. Организаторы ожидают, что на площадке форума представители малого и среднего бизнеса, которые хотят выйти на рынки Индии, Китая и стран Персидского залива, смогут установить полезные контакты и найти партнеров.
Мероприятие состоится при поддержке Администрации президента РФ, МИДа РФ, Совета Федерации, Торгово-промышленной палаты и Фонда Росконгресса.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин поручил профинансировать подразделения теробороны в приграничье
- «Не предупрежу»: Роналду рассказал, как завершит карьеру в сборной Португалии
- Экс-глава Центробанка Дубинин назвал причины высокой инфляции в России
- СК возбудил дело из-за пожара на нефтезаводе в Омске
- Глава МАГАТЭ заявил, что посетит Курскую АЭС 27 августа
- Заключенные устроили подпольное казино в ростовской колонии
- ВСУ потеряли на Курском направлении более 6200 военнослужащих
- Дистанционный формат обучения ввели в 11 районах Курской области
- Кардиолог Серова рассказала о шести полезных продуктах для сердца
- МО РФ раскрыло подробности о массированном ударе по объектам на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru