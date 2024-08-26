Мосгордума пригласила китайских коллег на Международный муниципальный форум стран БРИКС

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников предложил китайским коллегам поучаствовать в Международном муниципальном форуме стран БРИКС, который пройдет в Москве 27-28 августа. Об этом Шапошников заявил на встрече с чрезвычайным и полномочным послом КНР в России Чжаном Ханьхуэйем.



«В этом году правительство Москвы в соответствии с планом мероприятий председательства БРИКС выступает основным организатором Международного муниципального форума стран БРИКС, который пройдет 27-28 августа в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр», – отметил Шапошников.

По его словам, Мосгордума предлагает создать парламентское движение столиц БРИКС, запуск которого планируется на площадке Международного муниципального форума в Москве.

В программу включено порядка 80 мероприятий, участниками которых станут более пяти тысяч российских и свыше одной тысячи иностранных представителей столичных и муниципальных органов управления стран БРИКС, а также российские законодатели и главы регионов.

Участники обсудят актуальные вопросы экономики, технологии, экологии, здравоохранения, культуры и образования. Организаторы ожидают, что на площадке форума представители малого и среднего бизнеса, которые хотят выйти на рынки Индии, Китая и стран Персидского залива, смогут установить полезные контакты и найти партнеров.

Мероприятие состоится при поддержке Администрации президента РФ, МИДа РФ, Совета Федерации, Торгово-промышленной палаты и Фонда Росконгресса.

