Посвященный довыборам в двух столичных округах проект открылся на mos.ru
На сайте mos.ru открылся проект, посвящённый дополнительным муниципальным выборам в советы депутатов столичных округов Марьино и Бабушкинский, сообщается на портале мэра Москвы.
Выборы пройдут 13 сентября. Возможны разные варианты голосования – в этот день на участке, со 2 по 12 сентября – досрочно на участке при наличии уважительных причин, 11 и 12 сентября – онлайн с любого устройства. Для электронного голосования потребуется полная учетная запись на портале mos.ru, зарегистрироваться необходимо до 20:00 сентября.
Избирательные участки в района Бабушкинский и Марьино будут работать 13 сентября с восьми утра до восьми часов вечера. Тем, кто не сможет проголосовать на участке по состоянию здоровья, в этот день принесут бюллетени на дом.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
942 тыс.+4 785 / сут.
Умерли
16 099+110 / сут.
Выздоровели
756 тыс.+6 090 / сут.
- ООН заметила увеличение численности населения России
- Врачи не разрешили транспортировать Навального
- Новости за ночь: Названы российские регионы «красной зоны» по COVID-19
- Новости за ночь: Московские врачи присоединились к обследованию Навального
- Новости за ночь: Байден согласился выдвинуться в президенты США от Демпартии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru