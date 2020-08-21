Посвященный довыборам в двух столичных округах проект открылся на mos.ru

На сайте mos.ru открылся проект, посвящённый дополнительным муниципальным выборам в советы депутатов столичных округов Марьино и Бабушкинский, сообщается на портале мэра Москвы.

Выборы пройдут 13 сентября. Возможны разные варианты голосования – в этот день на участке, со 2 по 12 сентября – досрочно на участке при наличии уважительных причин, 11 и 12 сентября – онлайн с любого устройства. Для электронного голосования потребуется полная учетная запись на портале mos.ru, зарегистрироваться необходимо до 20:00 сентября.

Избирательные участки в района Бабушкинский и Марьино будут работать 13 сентября с восьми утра до восьми часов вечера. Тем, кто не сможет проголосовать на участке по состоянию здоровья, в этот день принесут бюллетени на дом.

