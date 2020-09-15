«Поступи честно»: Доктор Мясников обратился к Навальному
Телеведущий и врач Александр Мясников обратился к оппозиционеру Алексею Навальному, который сейчас приходит в себя в немецкой клинике Charite после предполагаемого отравления.
По мнению Мясникова, Навальному следует «поступить честно» - наперекор советчикам предоставить России медицинскую информацию о себе. Пока у России доступа к этим данным нет: врачи Charite настаивают, что не передадут сведения об анализах пациента без его разрешения.
Телеведущий считает, что такое решение обернётся благом для всех – и для самого Навального, и для России, и для Германии: остановит нагнетание обстановки и предотвратит санкции против РФ.
«Ты же сам лучше других понимаешь, что власть тебя не травила, тебе наши спасли жизнь, а те же власти разрешили вывезти тебя на лечение в Германию», - приводит высказывание Мясникова Ura.ru.
По сообщениям западных СМИ, Навальный сказал немецкому прокурору, что намерен вернуться в Россию и продолжить свою деятельность, передаёт телеканал «360».
Власти Германии считают, что российский политик был отравлен веществом класса «Новичка», Москва требует документальных подтверждений. Евросоюз официально назвал произошедшее с Навальным покушением на убийство.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+11 038 / сут.
Умерли
18 785+207 / сут.
Выздоровели
884 тыс.+8 080 / сут.
- Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в госизмене Сафронова
- Стало известно о крушении вертолёта США в Сирии
- «Поступи честно»: Доктор Мясников обратился к Навальному
- В Кремле заверили, что будут рады возвращению Навального
- Навальный опубликовал первое фото с момента предполагаемого отравления
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru