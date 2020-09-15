«Поступи честно»: Доктор Мясников обратился к Навальному

Телеведущий и врач Александр Мясников обратился к оппозиционеру Алексею Навальному, который сейчас приходит в себя в немецкой клинике Charite после предполагаемого отравления.

По мнению Мясникова, Навальному следует «поступить честно» - наперекор советчикам предоставить России медицинскую информацию о себе. Пока у России доступа к этим данным нет: врачи Charite настаивают, что не передадут сведения об анализах пациента без его разрешения.

Телеведущий считает, что такое решение обернётся благом для всех – и для самого Навального, и для России, и для Германии: остановит нагнетание обстановки и предотвратит санкции против РФ.

«Ты же сам лучше других понимаешь, что власть тебя не травила, тебе наши спасли жизнь, а те же власти разрешили вывезти тебя на лечение в Германию», - приводит высказывание Мясникова Ura.ru.

По сообщениям западных СМИ, Навальный сказал немецкому прокурору, что намерен вернуться в Россию и продолжить свою деятельность, передаёт телеканал «360».

Власти Германии считают, что российский политик был отравлен веществом класса «Новичка», Москва требует документальных подтверждений. Евросоюз официально назвал произошедшее с Навальным покушением на убийство.

