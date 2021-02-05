Помпео раскритиковал выступление Байдена по внешнеполитическим целям

Бывший глава Госдепартамента США Майкл Помпео, комментируя недавнее выступление президента Джо Байдена, заявил, что страна не может вернуться к проводимому при администрации Барака Обамы внешнеполитическому курсу. Политика цитирует Fox News.

В своем выступлении Байден сообщил, что «Америка вернулась». Он пообещал положить конец внешней политике изоляционизма Соединенных Штатов и усилить противодействие действиям России и Китая.

В ответ на слова президента, госсекретарь напомнил, что во время срока Барака Обамы активизировались террористические ячейки включая «Исламское государство» [запрещенная в РФ террористическая организация – НСН], которая по занимаемой территории была сопоставима с Великобританией. Помпео также заявил, что при Обаме Китай ни во что не ставил США.

«Я не уверен, что американцы могут позволить себе еще восемь лет внешней политики, которая была при Обаме», – заключил бывший глава внешнеполитического ведомства.

