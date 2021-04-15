Польша объявила трёх сотрудников российского посольства персонами нон грата

Польша признала трёх сотрудников посольства России в Варшаве персонами нон грата, сообщает пресс-служба МИД республики.

В сообщении говорится, что в дипведомство был вызван посол РФ в Польше Сергей Андреев, которому вручили соответствующую ноту.

В министерстве пояснили, что указанные сотрудники «нарушили условия дипломатического статуса». Кроме того, в документе говорится о якобы их «действиях во вред Республике Польша».

«Польша полностью солидарна с решениями, принятыми США 15 апреля 2021 года, которые касаются политики в отношении России», - добавили в МИД Польши.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. После этого в МИД России был вызван американский посол в Москве Джон Салливан, которому заявили, что в ближайшее время «последует серия ответных мер», сообщает RT.

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ФОТО: flickr.com
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