Поклонская предложила создать международную комиссию по этике политиков

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская предложила основать международную комиссию по этике политических деятелей.

По мнению Поклонской, сегодня международная политика «шагает по наклонной» из-за отсутствия нравственности.

«Ведь кроме оскорблений, санкций и фальшивых высказываний, разжигающих рознь, вражду между странами, политики разучились просто говорить. Дипломатия, основанная на высокой нравственности и взаимоуважении друг к другу, ушла в далекое прошлое», — заявила депутат в беседе с РИА Новости.

Как отметила Поклонская, первым расследованием комиссии должно стать рассмотрение попыток политиков Украины ввести в заблуждение мировое сообщество относительно полуострова Крым, сообщает Газета.ру.

Депутат считает, что Киев сам отказался от республики после государственного переворота 2014 года, и «занимается публичным обманом мировой общественности», заявляя об «аннексии» полуострова.

