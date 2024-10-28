Песков: Россия не вмешивается во внутригрузинские дела

Россия не вмешивается в дела Грузии и не планирует делать этого, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом представитель Кремля заявил на брифинге.

Ранее в Грузии состоялись парламентские выборы, победу на них одержала правящая партия «Грузинская мечта», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Президент республики Саломе Зурабишвили заявила, что итоги голосования можно приравнять к «подчинению России» и призвала к протестам.

Говоря о происходящем, Песков отметил попытки дестабилизации обстановки в Грузии.

«Невооруженным глазом также видны попытки вмешательства, но не со стороны России. Оказать влияние на исход голосования пробовало огромное количество сил... Никто даже не скрывал, это были публичные заявления. В отличие от Москвы», — указал пресс-секретарь.

Представитель Кремля добавил, что РФ «во внутригрузинские дела не лезет» и «не собирается».

