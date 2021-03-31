Песков рассказал подробности переговоров Путина с Меркель и Макроном
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры лидеров России, Германии и Франции Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона не были подменой минского формата, сообщает ТАСС.
По его словам, украинская тема обсуждалась «достаточно подробно», однако круг вопросов «был гораздо шире».
Представитель Кремля отметил, что в ходе видеоконференции Макрон и Меркель не требовали, чтобы Россия взяла на себя обязательство по стабилизации перемирия в Донбассе.
«Я, к сожалению, не могу подтвердить это заявление о требованиях. Там никаких требований не было», - сказал пресс-секретарь.
Песков добавил, что на переговорах речь шла, в том числе о безальтернативности выполнения условий минских договоренностей и тех проблемах, которые возникли из-за их невыполнения.
Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что во время видеоконференции с Меркель и Макроном Путин выразил обеспокоенность в связи с эскалацией Украиной ситуации в Донбассе, сообщает Ura.ru. Кроме того, лидеры РОссии, Франции и Германии обсудили возможные поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Евросоюз.
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