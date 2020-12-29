Песков прокомментировал озвученный Жириновским список преемников Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема преемников главы государства всегда вызывает «живой интерес на политическом небосклоне России», сообщает RT.

Комментируя озвученный Владимиром Жириновским список возможных преемников Путина, представитель Кремля отметил, что заявление лидера ЛДПР сделаны на основе «богатейшего политического опыта».

Песков добавил, что, чаще всего, подобные рассуждения на данную тему - это всего лишь рассуждения, которые «ничем не подкреплены».

Ранее Жириновский в эфире телеканала «Россия 1» назвал возможных преемников Путина. По его мнению , в их число входят премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, экс-президент Дмитрий Медведев, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко и мэр Москвы Сергей Собянин.

