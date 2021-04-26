Песков оценил предложение Зеленского переписать минские соглашения

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «очередным «тревожным сигналом» предложение президента Украины Владимира Зеленского переписать минские соглашения, сообщает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, видоизменить данный процесс, не положив ему конец, «просто невозможно».

«Это очередной тревожный сигнал... это лишний раз на высшем уровне, наверное, демонстрация того, что Украина хотела бы минский процесс видоизменить, а его видоизменить, не положив собственно ему конец, просто невозможно», - подчеркнул Песков.

Ранее Зеленский в интервью изданию Financial Times заявил, что минские соглашения следует переписать, сообщает RT. По его словам, необходимо увеличить число участников переговоров, присоединив к Германии, России, Украине, и Франции ещё три страны: США, Великобританию и Канаду.

