Песков оценил предложение Зеленского переписать минские соглашения
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «очередным «тревожным сигналом» предложение президента Украины Владимира Зеленского переписать минские соглашения, сообщает РИА Новости.
По словам представителя Кремля, видоизменить данный процесс, не положив ему конец, «просто невозможно».
«Это очередной тревожный сигнал... это лишний раз на высшем уровне, наверное, демонстрация того, что Украина хотела бы минский процесс видоизменить, а его видоизменить, не положив собственно ему конец, просто невозможно», - подчеркнул Песков.
Ранее Зеленский в интервью изданию Financial Times заявил, что минские соглашения следует переписать, сообщает RT. По его словам, необходимо увеличить число участников переговоров, присоединив к Германии, России, Украине, и Франции ещё три страны: США, Великобританию и Канаду.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+8 803 / сут.
Умерли
109 тыс.+356 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+6 631 / сут.
- Польша созвала совещание Вышеградской группы «по российской теме»
- МИД Германии не намерен рассматривать «Северный поток - 2» как рычаг влияния на РФ
- Песков оценил предложение Зеленского переписать минские соглашения
- Песков рассказал о готовящейся встрече Путина и Байдена
- Центробанк РФ предупредил о появлении фальшивых монет
- МИД направил США ноту об изменении порядка поездок дипломатов по стране
- Синоптики рассказали о погоде на Пасху в Москве
- Зеленский призвал изменить «минский формат»
- Суд приостановил деятельность ФБК до решения по иску об экстремизме
- Прокуратура выявила нарушения при вакцинации в ряде регионов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru