Песков оценил последствия назначения Псаки представителем Белого дома

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает внутренним делом новой администрации Соединённых Штатов Америки назначение пресс-секретаря Белого дома. Так представитель Кремля прокомментировал сообщения о том, что Джозефа Байден видит в этой должности экс-главу пресс-службы Госдепартамента Дженнифер Псаки.

Как подчеркнул Песков, данный вопрос вообще не имеет никакого отношения к Москве. Он отметил, что пресс-секретарь вашингтонской администрации не формулирует внешнюю политику, это прерогатива президента. Поэтому назначение официального представителя Белого дома малозначимо в плане двусторонних российско-американских отношений.

Представитель Кремля выразил надежду, что власти США в итоге всё-таки проявят волу к налаживанию отношений с Россией. При этом Песков с сожалением констатировал, что до сих пор, никаких шагов в этом направлении не было сделано.

