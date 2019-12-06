Песков опроверг расследование Навального о семье Медведева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расследование Алексея Навального про жену Медведева никто из российских чиновников всерьез воспринимать не собирается.

Как пишет Свободная пресса, Песков напомнил о существовании соответствующих органов, которые в полном объеме владеют всеми данными, и законодательно вправе это делать, об имуществе госслужащих и членов их семьи. По его словам, они выполняют свою работу добросовестно. Иные источники, отметил пресс-секретарь главы государства, можно считать недостоверными.

Ранее Оппозиционный политик Алексей Навальный опубликовал расследование, в котором заявил, что у Светланы Медведевой, жены премьер-министра, якобы имеется в наличии самолет Bombardier Global Express 5000, стоимость которого оценивается в 50 миллионов долларов.

