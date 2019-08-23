Песков: Диалог Путина с Зеленским активировал контакты

Президент России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский приступили к диалогу, благодаря которому начались определённые подвижки. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он не исключил, что уже в ближайшее время может быть достигнут серьёзный прогресс в вопросе обмена между Москвой и Киевом удерживаемыми гражданами, отмечает «Свободная пресса».

По словам Пескова, определённого рода контакты между двумя сторонами идут в контексте проведённых телефонных разговоров Путина с Зеленским, с учётом пониманий, которые были достигнуты в ходе двух бесед. Ранее сегодня президент Украины заявил, что в ближайшие дни может проясниться вопрос взаимного обмена. По данным СМИ, Росси и Украина могу т передать друг другу по 33 человека.

