Партия «Новые люди» планирует участвовать в выборах в Госдуму

В России завершился единый день голосования по выборам в региональные и местные органы власти. Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что еще три партии получили право участвовать без сбора подписей в выборах в Государственную думу в 2021 году. Среди них партия правого толка «Новые люди». Ее председатель Алексей Нечаев рассказал, что нужно постепенно менять политическую систему страны в сторону развития и обновления.

«Задача у партии - поменять жизнь в стране. Мы видим, что многое из того, что мы пытались сделать, как общественные лидеры социальных проектов в зоне образования, в зоне экологии, в области экономики, все упирается в то, что политическая система не дает этому развиваться. Нужно менять политическую систему. Она - ключ ко всему – и к экологии, и к медицине, это сделает всю страну более конкурентной. Важно не кем партия может стать, а что партия может сделать. Так много всего запущено, что сделать можно очень немного сначала. Но даже это немного стоит того, чтобы за него бороться всеми силами», - добавил он.

Нечаев добавил, что следующая Госдума должна быть другой. По его словам, в обществе есть запрос на обновление, это доказал успех партии на прошедших выборах. Кандидаты от «новых людей» прошли во все областные Заксобрания, где принимали участие.

В частности, в Томске партия получила 15% голосов избирателей, в Калужской области - 8%, в Костромской области – 7,5%, в Новосибирской области - 7%, в Рязанской – 5,7%.

Алексей Нечаев отметил, что в обществе назрел вопрос развития и конструктивных перемен к лучшей жизни. Он констатировал, что его партии удалось получить от избирателей в регионах мандат доверия. Он уточнил, что партия «Новые люди» вошли в топ-5 политических партий России.

«По всем регионам мы видим, что на выборы пришли люди, которые в прежних выборах не участвовали. То есть это люди молодые, образованные, люди, которым раньше не было смысла голосовать. Сейчас есть партия, за которую им хотелось голосовать, и они пришли. Интересно, что во всех шести регионах участия мы входим в топ-5 партий, это, конечно, большой успех, такого в России давно не было», - рассказал политик.

По данным ЦИК, в региональные парламенты прошли три новые политические силы, которые были зарегистрированы в 2020 году. Среди них партия правого толка «Новые люди», партия писателя Захара Прилепина «За правду» и экологическая партия «Зеленая альтернатива».

