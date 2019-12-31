ООН озаботила передача Донбассу экс-бойцов «Беркута»

В Организации объединенных наций (ООН) выразили обеспокоенность в связи с тем, что в ходе обмена пленными Киев передал ДНР и ЛНР бывших бойцов спецподразделения «Беркут».

В частности, в Мониторинговой миссии ООН по правам человека отметили, что разделяют переживания родственников людей, погибших на майдане в в феврале 2014 года, передает «Свободная пресса».

Речь идет о пяти бывших бойцах «Беркута», которые обвинялись в массовых убийствах на майдане. Трое из них содержались под стражей, двое — находились под домашним арестом, сообщает Ura.ru.

В день освобождения экс-спецназовцев у Лукьяновского СИЗО в Киеве собрались украинские националисты, которые попытались сорвать их выход на свободу, отмечают argumenti.ru.

