Около трети компаний Германии ожидают ухудшения финположения
Около трети компаний Германии ожидают ухудшения финансового положения в связи с событиями на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос Торгово-промышленной палаты страны, опубликованный в немецких СМИ.
Согласно опросу, треть компаний ожидает снижение капитала в течение следующих 12 месяцев. Отмечается, что участие в опрсое приняли 25 тысяч компаний страны.
Спад ожидают в основном компании строительной отрасли и промышленности, отметили в торговом ведомстве. Среди главных беспокойств большинство компаний (78%) указали рост стоимости энергоносителей и сырья.
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