Около трети компаний Германии ожидают ухудшения финположения

Около трети компаний Германии ожидают ухудшения финансового положения в связи с событиями на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос Торгово-промышленной палаты страны, опубликованный в немецких СМИ.

Согласно опросу, треть компаний ожидает снижение капитала в течение следующих 12 месяцев. Отмечается, что участие в опрсое приняли 25 тысяч компаний страны.

Спад ожидают в основном компании строительной отрасли и промышленности, отметили в торговом ведомстве. Среди главных беспокойств большинство компаний (78%) указали рост стоимости энергоносителей и сырья.







