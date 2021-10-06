Официальная супруга Саакашвили назвала его политзаключенным и потребовала освободить
Экс-президент Грузии, глава исполкома Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили, задержанный и арестованный на родине, является политзаключенным. Об этом заявила официальная жена Саакашвили Сандра Руловс, призвав освободить супруга.
«Михаил Саакашвили — политический заключенный. И я, как гражданка Грузии, полностью присоединяюсь к требованию его немедленного освобождения из заключения», — написала Руловс на своей странице в Facebook.
Бывшая первая леди Грузии также прокомментировала видео, в котором Саакашвили рассказал о намерении создать семью с депутатом Верховной рады Украины Елизаветой Ясько. По словам Руловс, ролик стал для нее «неожиданным, а форма совершенно неприемлемой».
«Несмотря на личные эмоции, сохраняю спокойствие, верю, что мы выйдем из этой борьбы победителями», — заключила она.
Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, сейчас политик находится в Руставской тюрьме. Как отметил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, экс-президент осужден на шесть лет, и проведет в тюрьме «весь положенный срок», отмечает Ura.ru.
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