Общественный штаб проконтролирует наблюдателей на участках для голосования

25 июня в Москве стартовало голосование по внесению поправок в Конституцию России. Одновременно с началом работы избирательных участков, туда вышли наблюдатели Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием.

На всех участках организовано видеонаблюдение, которое будет вестись круглосуточно и непрерывно. Вся информация доступна для операторов видеоцентра, наблюдателей, членов Общественного штаба и журналистов. Записи с камер будут храниться в течение всего голосования. Это позволит отсмотреть любую часть видеозаписи и проверить любое заявление о нарушении на участках.

В общей сложности в Москве будут действовать 3608 избирательных участков. По официальным данным Общественного штаба, за голосованием в столице следят 21500 наблюдателей, среди них 800 независимых.

Как заявил руководитель Общественного штаба Илья Массух, видеонаблюдением охвачены все участки, где это разрешено законодательством. «Мы уже посмотрели видеотрансляции с нескольких участков: голосование идет достаточно активно», - отметил он.

Массух добавил, что работа как с видеонаблюдением, так и с представителями штаба четко отлажена: «У нас на каждом участке находится от 5 до 6 наблюдателей, так что сигналы мы будем получать оперативно. Мы уже проверили контакт с несколькими участками. Все работает так, как планировалось».

На всех участках были приняты меры санитарной безопасности. Помещения для голосования регулярно дезинфицируют, в них есть антисептики, на пол нанесена разметка, позволяющая сохранять необходимую дистанцию. На входе в помещения ведется температурный контроль. Члены комиссий, наблюдатели и волонтеры обеспечиваются средствами индивидуальной защиты.





