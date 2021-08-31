Новым президентом Эстонии избрали Алара Кариса
Директора Эстонского национального музея Алара Кариса избрали новым президентом страны, сообщает ТАСС.
По результатам второго тура голосования в эстонском парламенте за кандидатуру 63-летнего Кариса проголосовали 72 депутата, при этом для победы ему достаточно было 68 голосов.
В настоящее время должность президента Эстонии занимает Керсти Кальюлайд, руководящая страной с 2016 года, сообщает «Свободная пресса». Согласно эстонским законам, один человек может избираться максимум на два президентских срока подряд.
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