Новым президентом Эстонии избрали Алара Кариса

Директора Эстонского национального музея Алара Кариса избрали новым президентом страны, сообщает ТАСС.

По результатам второго тура голосования в эстонском парламенте за кандидатуру 63-летнего Кариса проголосовали 72 депутата, при этом для победы ему достаточно было 68 голосов.

В настоящее время должность президента Эстонии занимает Керсти Кальюлайд, руководящая страной с 2016 года, сообщает «Свободная пресса». Согласно эстонским законам, один человек может избираться максимум на два президентских срока подряд.

