Новым премьером Японии станет бывший министр обороны Исиба

Бывшего министра обороны Японии Сигэру Исибу избрали председателем правящей в стране Либерально-демократической партии, политик станет следующим премьер-министром. Об этом пишет РИА Новости.

В первом туре голосования Исиба набрал 154 голоса. Соперником политика во втором туре стала 63-летняя Санаэ Такаити, набравшая 181 голос. Во втором туре за Исибу проголосовали 215 из 415 человек, за Такаити — 194.

Заседание парламента, на котором Сигэру Исибу станет и новым премьер-министром Японии, запланировано на 1 октября.

Ранее действующий японский премьер Фумио Кисида заявил, что не будет выдвигаться на выборах председателя ЛДП в этом году, напоминает RT.

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ФОТО: AP / ТАСС
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