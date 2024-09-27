Новым премьером Японии станет бывший министр обороны Исиба
Бывшего министра обороны Японии Сигэру Исибу избрали председателем правящей в стране Либерально-демократической партии, политик станет следующим премьер-министром. Об этом пишет РИА Новости.
В первом туре голосования Исиба набрал 154 голоса. Соперником политика во втором туре стала 63-летняя Санаэ Такаити, набравшая 181 голос. Во втором туре за Исибу проголосовали 215 из 415 человек, за Такаити — 194.
Заседание парламента, на котором Сигэру Исибу станет и новым премьер-министром Японии, запланировано на 1 октября.
Ранее действующий японский премьер Фумио Кисида заявил, что не будет выдвигаться на выборах председателя ЛДП в этом году, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru