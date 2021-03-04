«Новые люди» предлагают снизить тарифы за ЖКУ на 25%

В России могут снизить тарифы за жилищно-коммунальные услуги. Партия «Новые люди» разработала инновационную программу «Энергоэффективность для снижения платы за ЖКУ». Система смарт-решений может не только заморозить повышение цен за «коммуналку», но и существенно уменьшить чек ежемесячной квитанции в среднем на 25 процентов.

Председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев объяснил НСН, что для достижения цели государству необходимо научиться работать с издержками и снижением цен.

«Бизнес умеет работать с издержками, со снижением цен, а государство и коммунальный сектор не привык. Чем хороша программа партии "Новые люди", мы предлагаем, как за счет кредитования снизить расходы ЖКХ, цены для людей на 20-25%, то есть мы переносим методики из бизнеса в эту сферу», – пояснил он.

Проект стартовал уже в восьми субъектах РФ, и около 20 объектов уже перешли на новую систему энергоэффективности, благодаря чему тарифы за ЖКУ там сегодня снижены в среднем на 22 процента, однако, по словам Нечаева, добиться 25-процентного понижения цен удастся при масштабировании программы.

«Уже прошли пилоты, они показали эффективность. Теперь только бери и делай. От момента принятия решения до момента снижения цен нужен примерно год. И жители от программы выигрывают, и банки, и управляющие компании. В этом и заключается решение, когда все стороны выигрывают», – отметил он в эфире НСН.

В 2020 году расходы на коммуналку среди россиян стали еще заметнее, в частности, в период самоизоляции из-за дистанционной работы и обучения на дому. Согласно прогнозам Минэнерго, тарифы на ЖКХ и электроэнергию в 2021 году могут вырасти еще на 5 процентов.

