Новости за ночь: СМИ узнали о желании Навального вернуться в Россию

Российский политик Алексей Навальный, который сейчас находится в берлинской клинике Charite, не хочет эмигрировать в Германию. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источник в органах безопасности ФРГ.

С его слов изданию стало известно, что Навальный хочет вернуться в Россию и «продолжать свою миссию». Источник также рассказал, что Навальный уже беседовал с представителем прокуратуры Германии и сообщил, что отказывается участвовать в совместном расследовании РФ и ФРГ по поводу произошедшего с ним, сообщают «Известия».

Навальному стало плохо по пути из Томска в Москву 20 августа. Он потерял сознание и впал в кому. В первые сутки его лечили врачи омской БСМП-1, которые и отвергли появившуюся тогда версию отравления политика. Затем Навального доставили в берлинскую клинику Charite. Врачи Бундесвера нашли в его организме следы отравляющего вещества класса «Новичок». Накануне Берлин объявил, что эти выводы подтвердили независимые лаборатории в Швеции и во Франции.

14 сентября немецкие врачи рассказали, что Навальный больше не нуждается в искусственной вентиляции лёгких и может ненадолго вставать с постели, отмечает Ura.ru.

Берлин и ряд западных стран призывают Москву провести расследования, называя произошедшее попыткой отравления. Власти РФ, в свою очередь, требуют подтверждения заявлениям об отравлении. По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, в этой «загадочной истории» западные страны с их обвинениями «перешли все рамки разумного», передаёт телеканал «360».

