Новости за ночь: «Прямая линия» с Путиным не состоится в 2020 году
Ежегодная «Прямая линия с Владимиром Путиным», в ходе которой президент отвечает на вопросы россиян, в этом году не состоится в традиционном формате. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.
По словам представителя Кремля, Путин и так проводит «прямую линию» в последние несколько месяцев в силу сложившихся условий, поэтому отдельное мероприятие в этом формате «было бы излишним».
Вместе с тем, некоторые элементы «прямой линии» будут включены в большую ежегодную пресс-конференцию президента в декабре 2020 года, добавил Песков.
Владимир Путин в связи с пандемией коронавируса несколько раз обращался к россиянам в телевизионном формате. Кроме того, телеканалы транслировали ряд совещаний президента с членами правительства. Последняя «Прямая линия с Владимиром Путиным» состоялась в 2019 году.
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