Нэнси Пелоси вновь стала спикером Палаты представителей США
Нэнси Пелоси переизбрана спикером Палаты представителей Конгресса США, сообщает The Associated Press.
80-летняя Пелоси возглавляла нижнюю палату в 2007–2011 годах, а также с 2019 года. В этот раз она обошла 55-летнего республиканца Кевина Маккарти. Ряд демократов выразили недовольство тем, сколько Пелоси возглавляет Палату представителей.
В Палату представителей входит 435 конгрессменов. Пост спикера Палаты представителей Конгресса является третьей по значимости должностью в США после президента и вице-президента.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,2 млн+24 150 / сут.
Умерли
58 506+504 / сут.
Выздоровели
2,6 млн+19 847 / сут.
- Нэнси Пелоси вновь стала спикером Палаты представителей США
- Редкий зеленый щенок появился на свет в Грузии
- Вакцина от коронавируса теперь доступная для новых групп москвичей
- Девять человек погибли при нападении на колонну автобусов в Сирии
- Помпео: «Ни одна администрация не относилась к России так жестко, как мы»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru