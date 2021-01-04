Нэнси Пелоси вновь стала спикером Палаты представителей США

Нэнси Пелоси переизбрана спикером Палаты представителей Конгресса США, сообщает The Associated Press.

80-летняя Пелоси возглавляла нижнюю палату в 2007–2011 годах, а также с 2019 года. В этот раз она обошла 55-летнего республиканца Кевина Маккарти. Ряд демократов выразили недовольство тем, сколько Пелоси возглавляет Палату представителей.

В Палату представителей входит 435 конгрессменов. Пост спикера Палаты представителей Конгресса является третьей по значимости должностью в США после президента и вице-президента.

