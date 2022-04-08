Названы два претендента на пост лидера ЛДПР после Жириновского
Преемником Владимира Жириновского после его смерти на посту лидера ЛДПР могут стать председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий или губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв. Такое предположение высказала в интервью NEWS.ru депутат Госдумы Елена Драпеко.
По оценке Заслуженной артистки РСФСР, они наиболее вероятные претенденты на продолжение партийного дела Жириновского. Одновременно Драпеко признала, что ЛДПР и всей отечественной политике не будет хвать Владимира Вольфовича, который умел предвидеть события и вёл за собой людей.
Елена Драпеко охарактеризовала Владимира Жириновского как «одного из гигантов», выдвинутых эпохой в трудные для России времена. По её словам, с ним нельзя было во всём соглашаться, однако его мнение имело значение и к нему стоило прислушиваться, поскольку Жириновский обладал глубоким аналитическим умом.
Фракция ЛДПР в Госдуме ранее назначила Леонида Слуцкого временно исполняющим обязанности руководителя. Церемония прощание с Владимиром Жириновским прошла сегодня в Доме Союзов, утром патриарх Кирилл совершил отпевание в Храме Христа Спасителя.
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