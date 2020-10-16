Начался визит Шойгу в Казахстан

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу прилетел с официальным визитом в Казахстан. В ходе поездки ложен быть подписан межгосударственный двусторонний договор о военном сотрудничестве.

Глава Минобороны РФ проведёт переговоры с военно-политическим руководством Казахстанской республики. Среди ключевых тем обсуждения – региональная безопасность, военное и военно-техническое сотрудничество.

Будет также рассмотрен ход выполнения программы стратегического партнёрства между Россией и Казахстаном на 2019—2021 годы, уточняет RT.

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