Начался визит Шойгу в Казахстан
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу прилетел с официальным визитом в Казахстан. В ходе поездки ложен быть подписан межгосударственный двусторонний договор о военном сотрудничестве.
Глава Минобороны РФ проведёт переговоры с военно-политическим руководством Казахстанской республики. Среди ключевых тем обсуждения – региональная безопасность, военное и военно-техническое сотрудничество.
Будет также рассмотрен ход выполнения программы стратегического партнёрства между Россией и Казахстаном на 2019—2021 годы, уточняет RT.
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