На Украине заблокировали сайты Ростелекома и «Московского комсомольца»
Веб-ресурсы ряда российских компаний и СМИ будут заблокированы на Украине в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО). Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие ограничения СНБО, указ главы государства опубликован на сайте офиса президента.
Блокировке подлежат ресурсы веб-сайты двенадцати российских компаний, отмечает телеканал «360». Так, ограничения коснутся провайдера «Ростелеком», Фонда изучения исторической перспективы, Ассоциации благотворительной помощи «Взаимопомощь».
Кроме того, будут заблокированы ресурсы АО «Бизнес ньюс медиа» (сайт издания «Ведомости»), АО «ТРК-3», ООО «Новинфо», «Лайт принт», «Наше завтра», «Народные новости», информационного агентства «Анна-ньюс». Также блокировке подлежат сайты газет «Версия» и «Московский комсомолец», отмечает РИА ФАН.
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