На Украине назначен новый замглавы службы безопасности
26 марта 202000:21
Заместителем службы безопасности Украины назначен Александр Якушев. Об этом сообщает РИА Новости.
Соответствующий указ подписал украинский президент Владимир Зеленский.
Главой ведомства является Иван Баканов. Он был назначен на эту должность в августе прошлого года. До этого он возглавля предвыборный штаб Зеленского и его партию "Слуга народа".
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