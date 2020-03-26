На Украине назначен новый замглавы службы безопасности

Заместителем службы безопасности Украины назначен Александр Якушев. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующий указ подписал украинский президент Владимир Зеленский.

Главой ведомства является Иван Баканов. Он был назначен на эту должность в августе прошлого года. До этого он возглавля предвыборный штаб Зеленского и его партию "Слуга народа".

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ФОТО: pixabay.com
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