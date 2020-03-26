На Украине назначен новый замглавы службы безопасности

В Москве закрывают все досуговые учреждения Запрет на бесплатный проезд в общественном транспорте распространят на пожилых людей Вооруженные Силы проверяют на готовность противостоять коронавирусу Россия готовится к доставке из-за рубежа находящихся там сейчас сограждан