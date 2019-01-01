На Госсовете обсудят дороги

Владимир Путин проведет в Кремле заседание Государственного совета. Его темой станет развитие сети автодорог общего пользования и обеспечение безопасности дорожного движения.

С докладами выступит министр транспорта Евгений Дитрих, глава МВД Владимир Колокольцев, а также несколько глав регионов, сообщает ТАСС.

