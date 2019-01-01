Политика
С докладами выступит министр транспорта Евгений Дитрих, глава МВД Владимир Колокольцев, а также несколько глав регионов, сообщает ТАСС.
На Госсовете обсудят дороги
26 июня00:10
Владимир Путин проведет в Кремле заседание Государственного совета. Его темой станет развитие сети автодорог общего пользования и обеспечение безопасности дорожного движения.
С докладами выступит министр транспорта Евгений Дитрих, глава МВД Владимир Колокольцев, а также несколько глав регионов, сообщает ТАСС.
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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Кремль