«Мы это просто так не оставим»: Кадыров призвал Польшу извиниться за нападение на посла РФ
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал власти Польши извиниться за инцидент с обливанием красной краской посла РФ в Польше, пригрозив, что «мы это просто так не оставим».
«Украина - это закрытый вопрос. Мне интересна Польша, чего добивается. После Украины, если будет приказ, мы 6 секунд и покажем вам, на что вы способны. Заберите свое оружие и своих наемников и попросите официальное извинение за нашего посла», - говорит он в видео, опубликованном в телеграм-канале.
Кадыров заявил, что страны НАТО начали играть «нехорошие игры с нашим государством».
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