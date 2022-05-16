Муниципального депутата Штейн объявили в розыск

Муниципального депутата Басманного района Москвы и участницу Pussy Riot Людмилу (Люсю) Штейн объявили в уголовный розыск. Об этом сообщили в МВД РФ.

По данным базы министерства, основанием для розыска Штейн является возбуждение уголовного дела, однако конкретная статья в базе не указана. РИА Новости со ссылкой на собственный источник передает, что публикации Штейн в соцсетях начали проверять на предмет дискредитации ВС РФ.



При этом ряд СМИ со ссылкой страницы Штейн в соцсетях передает, что она покинула страну еще в апреле.

