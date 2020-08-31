Москва ответно выдворяет трёх дипломатов Словакии

Россия в качестве ответной меры объявила персоной нон грата трёх дипломатических работников Словакии. Об этом объявлено послу этой республики в Москве, которого вызвали в МИД РФ.

На Смоленской площади заявили решительный протест в связи с необоснованной, по мнению РФ, высылкой Братиславой трёх российских дипломатов.

10 августа стало известно, что власти Словакии приняли решение выдворить из страны трех российских дипломатов. По данным словацких СМИ, их заподозрили в работе на российскую разведку под прикрытием должностей в посольстве. Официальные ведомства не озвучили причину высылки и не назвали имена дипработников.

28 августа Россия также в качестве ответной меры объявила персоной нон грата норвежского дипломата. 19 августа МИД Норвегии сообщил о решении выслать из страны российского дипломата в связи со шпионским скандалом. 24 августа власти Австрии объявили о выдворении ещё одного дипломата РФ по той же причине.

