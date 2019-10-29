Министр обороны РФ Шойгу прибыл в Армению
29 октября 201911:50
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу приехал с рабочим визитом в Армению. Там он, в частности, побывает с инспекцией на 102 российской военной базе в городе Гюмри, передает RT.
В Ереване глава оборонного ведомства встретится со своим армянским коллегой Давидом Тонояном. На повестке дня переговоров – темы военного и военно-технического сотрудничества. Кроме того, запланирован приём Шойгу высшим политическим руководством республики.
После Армении министр обороны РФ отправится с визитом в Азербайджан.
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ФОТО: РИА Новости
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