Министр обороны РФ Шойгу прибыл в Армению

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу приехал с рабочим визитом в Армению. Там он, в частности, побывает с инспекцией на 102 российской военной базе в городе Гюмри, передает RT.

В Ереване глава оборонного ведомства встретится со своим армянским коллегой Давидом Тонояном. На повестке дня переговоров – темы военного и военно-технического сотрудничества. Кроме того, запланирован приём Шойгу высшим политическим руководством республики.

После Армении министр обороны РФ отправится с визитом в Азербайджан.

