МИД Швеции вызвал российского посла на фоне обвинений в хакерских атаках

«Неприемлемые серьезные нарушения конфиденциальности данных шведской конфедерации спорта, нарушающие существующие нормы. Российский посол был вызван в МИД, чтобы дать разъяснения», - сообщила она.

Как считает прокуратура Швеции, с декабря 2017 по май 2018 года спортивная конфедерация страны подвергалась повторяющимся кибератакам. В результате хакеры получили доступ к личным данным атлетов, в том числе их медицинским документам. Как говорится в расследовании, атаку спланировала ГРУ.

Ранее глава шведской службы разведки и обеспечения безопасности страны Гуннар Карлсон заявил, что атаки имеют «четкого отправителя» и их можно проследить напрямую.

