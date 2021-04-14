МИД Швеции вызвал российского посла на фоне обвинений в хакерских атаках

Посол России вызван в МИД Швеции на фоне обвинений в причастности Москвы к кибератакам на Шведскую спортивную конфедерацию в 2017-2018 годах, написала в своем Twitter глава швецкого внешнеполитического ведомства Анн Линде.

Шведская разведка обвиняет Россию в кибератаках

«Неприемлемые серьезные нарушения конфиденциальности данных шведской конфедерации спорта, нарушающие существующие нормы. Российский посол был вызван в МИД, чтобы дать разъяснения», - сообщила она.

Как считает прокуратура Швеции, с декабря 2017 по май 2018 года спортивная конфедерация страны подвергалась повторяющимся кибератакам. В результате хакеры получили доступ к личным данным атлетов, в том числе их медицинским документам. Как говорится в расследовании, атаку спланировала ГРУ.

Ранее глава шведской службы разведки и обеспечения безопасности страны Гуннар Карлсон заявил, что атаки имеют «четкого отправителя» и их можно проследить напрямую.

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