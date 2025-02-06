МИД РФ: США должны сделать первый шаг к нормализации отношений с РФ
Американские власти должны сделать первый шаг к нормализации отношений с Москвой, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова.
По его словам, Москва стремилась к честному партнерству, однако западные страны ее не услышали, поскольку изначально преследовали цель ослабить геополитического противника. Однако Россия выстояла, расстроив планы экс-президента США.
Рябков указал, что Россия открыта для диалога, готова договариваться в режиме жесткого торга с учетом реалий «на земле» и национальных интересов, предопределенных историей и географией.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что всеобъемлющий поворот внешней политики России в сторону Запада, произошедший после распада Советского Союза, был ошибкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru