По его словам, Москва стремилась к честному партнерству, однако западные страны ее не услышали, поскольку изначально преследовали цель ослабить геополитического противника. Однако Россия выстояла, расстроив планы экс-президента США.

Рябков указал, что Россия открыта для диалога, готова договариваться в режиме жесткого торга с учетом реалий «на земле» и национальных интересов, предопределенных историей и географией.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что всеобъемлющий поворот внешней политики России в сторону Запада, произошедший после распада Советского Союза, был ошибкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

