МИД РФ сделает жесткий демарш британскому послу из-за инцидента с эсминцем

В МИД РФ сообщили о вызове 24 июня посла Великобритании Деборы Броннерт в связи с инцидентом с эсминцем Defender, нарушившим российские границы в Черном море, сообщает ТАСС.

Как отмечает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, послу будет сделан жесткий демарш.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Мария ЗахароваМИД РФВеликобритания
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