МИД РФ призвал путчистов освободить президента Нигера

Российская сторона призывает противостоящие стороны в Нигере отказаться от использования силовых методов решения вопросов и рассчитывает на скорейшее освобождение президента Мохамеда Базума. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел РФ в связи с последними событиями в этой африканской стране.

Группа нигерских военнослужащих накануне блокировала президентский дворец в столице, городе Ниамей и объявила об отстранении от управления страной действующего главы государства Мохамеда Базума. «С обеспокоенностью следим за развитием ситуации», - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Базума называют первым демократически избранным президентом этой одной из беднейших стран мира. При этом в развитии Нигера он ориентировался на западных партнёров, прежде всего, на Францию.

