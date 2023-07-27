МИД РФ призвал путчистов освободить президента Нигера
Российская сторона призывает противостоящие стороны в Нигере отказаться от использования силовых методов решения вопросов и рассчитывает на скорейшее освобождение президента Мохамеда Базума. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел РФ в связи с последними событиями в этой африканской стране.
Группа нигерских военнослужащих накануне блокировала президентский дворец в столице, городе Ниамей и объявила об отстранении от управления страной действующего главы государства Мохамеда Базума. «С обеспокоенностью следим за развитием ситуации», - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Базума называют первым демократически избранным президентом этой одной из беднейших стран мира. При этом в развитии Нигера он ориентировался на западных партнёров, прежде всего, на Францию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru