МИД объяснил BBC причину непродления визы их журналистке

Министерство иностранных дел России объяснило телекорпорации BBC причину непродления визы их журналисту. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона предупреждала Лондон об ответных мерах на визовые шаги британской стороны. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, ранее британская сторона не обращала внимания на неоднократные предупреждения МИД и просьбы прекратить гонения на российских журналистов.

Журналистке BBC Саре Рейнсфорд не продлили рабочую визу в Россию. В связи с этим ей придется покинуть страну до 31 августа, передает Bloomberg.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВеликобританияМария Захарова
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