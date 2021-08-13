МИД объяснил BBC причину непродления визы их журналистке
Министерство иностранных дел России объяснило телекорпорации BBC причину непродления визы их журналисту. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона предупреждала Лондон об ответных мерах на визовые шаги британской стороны. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
По ее словам, ранее британская сторона не обращала внимания на неоднократные предупреждения МИД и просьбы прекратить гонения на российских журналистов.
Журналистке BBC Саре Рейнсфорд не продлили рабочую визу в Россию. В связи с этим ей придется покинуть страну до 31 августа, передает Bloomberg.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,6 млн+22 277 / сут.
Умерли
169 тыс.+815 / сут.
Выздоровели
5,8 млн+19 368 / сут.
- Опрос: работу Путина положительно оценили 57 процентов россиян
- МИД объяснил BBC причину непродления визы их журналистке
- МЧС через суд приостановило деятельность восьми образовательных учреждений
- Второй участок федеральной трассы в Краснодарском крае перекрыт из-за непогоды
- Талибы захватили провинцию в 50 км от Кабула
- Дело о взрыве автобуса в Воронеже передали в центральный аппарат СК
- Рекордно узкий дом выставили на продажу в США
- В Анапе введен режим ЧС
- Акции крупных торговых сетей подешевели на фоне проверок ФАС
- В компании КТК назвали причины аварийного разлива нефти под Новороссийском
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru