Макрон увязал безопасность Европы с восстановлением доверия с Россией
Безопасность в Европе невозможно гарантировать без восстановления доверительных отношений с Российской Федерацией. Такую точку зрения президент Франции Эммануэль Макрон озвучил по результатам переговоров с главой правительства Эстонии Юри Ратасом.
При этом французский лидер констатировал постоянное увеличение тем, относящихся к сфере безопасности, которые требуют обсуждения с Москвой. По словам Макрона, главной целью диалога должны стать безопасность и стабильность всех государств на европейском континенте.
Среди новых задач для совместного решения с РФ он назвал ситуацию в Белоруссии и противостояние Баку и Азербайджана в Нагорном Карабахе, отмечает RT.
После обострения ситуации в кавказском регионе президент РФ Владимир Путин уже обсуждал с Эммануэлем Макроном обстановку в Карабахе и шаги, которые помогут снять напряжённость.
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