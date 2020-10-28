Макрон увязал безопасность Европы с восстановлением доверия с Россией

Безопасность в Европе невозможно гарантировать без восстановления доверительных отношений с Российской Федерацией. Такую точку зрения президент Франции Эммануэль Макрон озвучил по результатам переговоров с главой правительства Эстонии Юри Ратасом.

При этом французский лидер констатировал постоянное увеличение тем, относящихся к сфере безопасности, которые требуют обсуждения с Москвой. По словам Макрона, главной целью диалога должны стать безопасность и стабильность всех государств на европейском континенте.

Среди новых задач для совместного решения с РФ он назвал ситуацию в Белоруссии и противостояние Баку и Азербайджана в Нагорном Карабахе, отмечает RT.

После обострения ситуации в кавказском регионе президент РФ Владимир Путин уже обсуждал с Эммануэлем Макроном обстановку в Карабахе и шаги, которые помогут снять напряжённость.

