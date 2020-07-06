Лукашенко заявил об утере контроля над ядерными вооружениями
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что угроза потери контроля над ядерным оружием стала реальностью. Об этом Лукашенко сообщил сегодня на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава, передает БелТА.
"Сегодняшней реальностью стала угроза разрушения глобальной системы контроля над вооружениями, в том числе ядерными, несмотря на то, что 75 лет тому назад все почувствовали и поняли, что такое война", - заявил Александр Лукашенко. Также он отметил, что столкновения геополитических интересов сверхдержав разжигают старые и провоцируют новые локальные конфликты.
Президент Белоруссии отметил, что риски в военной сфере растут, а доверие между странами ослабевает. При этом он подчеркнул, что Белоруссия активно выступает за укрепление международной безопасности.
Ранее НСН сообщала, что президент Белоруссии Лукашенко попросил человеческого отношения от России и сообщил, что белорусы не желают, чтобы ими «понукали с запада».
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