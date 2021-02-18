Лукашенко в рамках визита в Россию встретится с Медведевым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в рамках визита в Россию проведет встречу с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым, передает БЕЛТА.

Ранее белорусский лидер анонсировал встречу с российским президентом Владимиром Путиным. По словам Лукашенко, главы государств проведут переговоры «в начале 20-х чисел февраля».

«Думаю, что и с Медведевым повстречаемся, договорились встретиться. И обсудим самые животрепещущие вопросы, которые нас сегодня волнуют», — сообщил Лукашенко.

Кроме того, президент Белоруссии отметил, что намерен также обсудить с Медведевым вопросы обеспечения обороны и безопасности республики.

