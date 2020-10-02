Лукашенко созвонился с Путиным
Лидеры Белоруссии и России провели телефонный разговор. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили актуальные международные темы, в том числе, затронули обострение обстановки в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает государственное белорусское агентство ила БЕЛТА.
Президенты также детально разобрали текущую обстановку в Белоруссии и России. Кроме того, они обсудили подъём заболеваемости коронавирусом и выразили озабоченность по этому поводу.
Среди прочего Лукашенко и Путин проанализировали недавно завершившиеся совместные военные учения двух стран «Славянское братство — 2020», отмечает RT.
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