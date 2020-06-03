Лукашенко распустил правительство Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду, 3 июня, принял решение о роспуске правительства республики.

«Соответствующий указ (об отставке кабмина - НСН) подписан», - заявили в эфире гостелеканала «Беларусь 1».



Отметим, что роспуск правительства Белоруссии произошел за два месяца до президентских выборов, которые должны состояться 9 августа. В стране развернулись массовые кампании по сбору подписей в поддержку оппозиционных кандидатов.



Отметим, что Александр Лукашенко бессменно возглавляет Белоруссию с 1994 года.





