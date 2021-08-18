Лукашенко получит проект поправок в конституцию Белоруссии в течение недели
Проект изменений в конституцию Белоруссии в течение недели внесут на рассмотрение президента страны Александра Лукашенко, заявил председатель Конституционной комиссии Петр Миклашевич. Об этом сообщает БЕЛТА.
В ходе доработки проекта состоялось два заседания комиссии и пять заседаний редакционной группы, где детально рассмотрели высказанные замечания.
«Проведена редакционная доработка выработанных предложений, и сегодня можно констатировать, что Конституционная комиссия предлагает изменить 53 статьи Конституции, ввести 14 новых статей и 2 статьи исключить», — подчеркнул Миклашевич.
На фоне протестов, развернувшихся в республике после прошлогодних президентских выборов, Лукашенко заявил о необходимости изменения основного закона. В частности, предлагалось установить, что президента республики могут избирать на пять лет, а одно и то же лицо не может оставаться во главе государства более двух сроков. Кроме того, среди предложений указывали возможность лишения президента права отменять акты правительства и издавать декреты.
Планируется, что конституционный референдум пройдет в Белоруссии не позднее февраля 2022 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru