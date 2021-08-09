Лукашенко обвинил Украину в подготовке и переброске боевиков в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал упрёк в адрес силовых структур Украины и представителей власти в подготовке боевиков и переброске их в республику. Об этом белорусский лидер заявил в ходе «Большого разговора с президентом», в котором принимают участие представители общественности, экспертного и журналистского сообществ.
Лукашенко также отверг причастность Минска к смерти главы Белорусского дома на Украине Виталия Шишова. Президент подчеркнул, что политические отношения Белоруссии и Украины находятся в самой низкой точке.
Александр Лукашенко призвал не омрачать двусторонние отношения «разного рода фейками и гадостью». Он также отметил, что Украина, прервав авиасообщение с Белоруссией, подтолкнула её к открытию рейсов в Крым.
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