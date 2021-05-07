Лукашенко назвал условие для досрочных выборов президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов провести в республике досрочные президентские выборы, если параллельно пройдут новые выборы главы государства в США, сообщает Sputnik Беларусь.

По его словам, как только американцы назначат дату досрочных выборов президента, в этот же день такие же выборы пройдут и в Белоруссии.

«Я переживу всё, переступлю через то, что мы независимы, суверенны. Я готов. Параллельно с американцами», - резюмировал белорусский лидер.

Ранее Лукашенко поручил предоставить ему данные о наиболее крупных европейских проектах и предприятиях в Белоруссии, сообщает RT. По его словам, необходимо оценить их работу на фоне введённых Евросоюзом санкций против республики.

