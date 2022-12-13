Лукашенко назначил нового главу МИД
Белорусский лидер Александр Лукашенко назначил нового главу МИД. Им стал бывший первый замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Алейник. Об этом сообщило агентство БЕЛТА.
Также президент Белоруссии назначил на должность командующего ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Белоруссии Алексей Лукьяновича.
Лукашенко отметил, что обсудил с чиновниками особенности их деятельности на новых постах и предупредил их, что в сложившейся ситуации придется нелегко.
Ранее стало известно об уходе из жизни в возрасте 64 лет министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея. Пост главы белорусского внешнеполитического ведомства он занимал на протяжении последних десяти лет. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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