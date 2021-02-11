Лукашенко: Белоруссия полностью сохранит суверенитет при интеграции с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова к дальнейшей предметной работе по улучшению межотраслевого сотрудничества с Россией в рамках Союзного государства, сообщает РИА Новости.

Белорусский лидер отметил, что дальнейшая интеграция Минска и Москвы должна проходить «при соблюдении взаимных интересов и на основе равноправия», и оба государства должны «полностью сохранить суверенитет».

«Подчеркну особо: этот процесс предполагает полное сохранение суверенитета обеих стран, без формирования каких-либо новых наднациональных органов», - заявил Лукашенко на Всебелорусском народном собрании.

Глава государства добавил, что уже созданная система органов Союзного государства «ещё жизнеспособна».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем, сообщает RT. В ходе телефонной беседы они «обменялись мнениями по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества».

